​4 آبار استكشافية ناجحة بالصحراء الغربية تضيف 4500 برميل بترول يومياً

​كتب- أحمد الخطيب:

أسفرت نتائج حفر 4 آبار استكشافية جديدة بالصحراء الغربية لشركات خالدة وثروة وبرج العرب عن إضافة إنتاجية تبلغ قرابة 4500 برميل بترول خام يومياً و2.6 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

​فقد حققت شركة ثروة للبترول -وهي شركة مصرية مائة بالمائة- كشفاً جديداً بالبئر (EAS Z-3) بمنطقة شرق أبو سنان، بمعدل إنتاج مبدئي 1500 برميل زيت يومياً، وجارٍ استكمال الاختبارات، وتقييم حجم المخزون المضاف بعد انتهاء الاختبارات.

​وحققت شركة خالدة للبترول كشفين جديدين بإجمالي إنتاج يزيد على 1500 برميل بترول خام يومياً ونحو 1.7 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وذلك من خلال البئر (SULTAN S-1X RC)، إلى جانب البئر (ALEX NW-1X) في منطقة تنمية مطروح.

​كما نجحت شركة برج العرب للبترول في تحقيق كشف جديد بالبئر (AS Z-2X) في منطقة تنمية أبو سنان.

وأظهرت نتائج الاختبار معدلات إنتاج بلغت 1305 برميل يومياً، بالإضافة إلى 0.9 مليون قدم مكعب غاز مصاحب يومياً، وجارٍ الإعداد لربط البئر على الإنتاج.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تكثيف أعمال الاستكشاف للبترول والغاز.