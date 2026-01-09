كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والليمون، واللحوم، والزيت، والعدس، خلال تعاملات اليوم الجمعة 9-1-2026، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

