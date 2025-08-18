كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 18-8-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.



سعر الذهب اللحظي



تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 3017 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3879 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4525 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 5172 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 36200 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 51720 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 160849 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 258600 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.40 % إلى نحو 3349 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.