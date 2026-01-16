ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، والفلفل، خلال تعاملات اليوم الجمعة 16-1-2026، بينما انخفضت أسعار البيض، واللحوم، والمسلي الصناعي، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

