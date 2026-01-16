إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والحديد واستقرار الذهب

كتب : آية محمد

02:24 م 16/01/2026

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، والفلفل، خلال تعاملات اليوم الجمعة 16-1-2026، بينما انخفضت أسعار البيض، واللحوم، والمسلي الصناعي، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الجمعة بالأسواق

ارتفاع الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار اللحوم والجبن الرومي والمسلي الصناعي بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

