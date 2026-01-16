إعلان

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الجمعة بالأسواق

كتب : آية محمد

10:53 ص 16/01/2026 تعديل في 01:52 م

أسعار الحديد والأسمنت

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة 16-1-2026، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35923.26 جنيه، بزيادة 202.81 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37231.07 جنيهًا، بزيادة 297.56 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3925.56 جنيه، بتراجع 106.66 جنيه.

