كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الحديد والصلب للمناجم والمحاجر تحقيق صافي ربح بعد الضريبة 702.9 مليون جنيه خلال أول 6 أشهر من 2025 مقارنة بـ 125.9 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من 2024.

وبحسب البيان المرسل للبورصة، فإن الشركة سجلت صافي إيرادات 1.2 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر مقارنة بـ 305 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من 2024.

وبررت الشركة، أرباحها بنسبة 458% إلى تحسين جودة منتجاتنا وتوسيع نطاق خدماتنا وتلبية احتياجات العملاء وقياس مدى رضائهم، بالإضافة إلى قيام الشركة بتصريف المخزون الراكد من المنتجات طبقاً لقرارات وتوصيات الجمعية العامة للشركة في السنوات السابقة.

وتابعت أنه من ضمن أسباب النمو يعود إلى زيادة وعي العملاء بمنتجات الشركة وتحسين التسويق والترويج داخلياً وخارجياً الأمر الذي أدى إلى فتح مجال التصدير لمنتجاتنا واستهداف الأسواق العالمية بإيرادات كلية للنشاط داخلياً وخارجياً سجلت 1.35 مليار جنيه.

وكما أن الشركة حققت انخفاضاً في تكلفة الحصول على الإيراد مقارناً بالفترة المناظرة، بجانب تحسين خدمة العملاء وتوسيع نطاق شبكة المبيعات.

وتأسست شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، كشركة مصرية منقسمة ناشئة عن تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية إلى شركتين قاسمة ومنقسمة في 21 مارس عام 2021. تم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية ب عام 2021. ومتخصصة في في العمل بمجال التعدين حيث تعمل في استخراج خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والاتجار فيها داخليًا وخارجيًا.