وزراء المالية والاتصالات والبترول ينعون "مصيلحي" وزير التموين السابق

01:39 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخل

كتب- مصراوي:

نعى وزراء المالية والبترول والاتصالات ببالغ الحزن والأسى الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن الفقيد الراحل سيظل أحد رموز العطاء الوطني، وعلامة بارزة في سجل القيادات الوطنية التي خدمت مصر بإخلاص وتفانٍ، وستبقى سيرته العلمية والمهنية مصدر إلهام للأجيال المقبلة.

وأضاف كجوك:"كان الفقيد الراحل قامة وطنية بارزة، ورمزًا للإخلاص والكفاءة والنزاهة، حيث أسهم في تطوير منظومة التموين وتعزيز توفر السلع الاستراتيجية للمواطنين، وبذل جهودًا مخلصة لخدمة الوطن وأبنائه".

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "عرفته رجلاً نبيلاً، دمث الخلق، وطنياً مخلصاً، وعقلاً علمياً راجحاً كرس مسيرته لخدمة وطنه من خلال عقود من العمل العام بكل وطنيةٍ وجد.. جمعتنى به مسيرة طويلة من الود والمواقف النبيلة التي لا تُنسى".

وقال كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، " الراحل الكريم كان رجل دولة مخلصاً وصاحب تاريخ حافل فى العمل التنفيذى وقدم إسهامات بارزة في كافة المواقع التي شغله طوال مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الجاد.

