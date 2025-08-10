كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة عن بدء التداول شركة ارابيا انفستمنت هولدنج بعد تقسيم أفقياً إلى شركتين هما شركة ارابيا انفستمنتس هولدنج (شركة قاسمة) وشركة ارابيا للاستثمار والتنمية (شركة منقسمة).

ووفق الإفصاح المرسل للبورصة، قررت لجنة العمليات ما يلي ، أولًا رفع ايقاف التعامل على أسهم الشركة القاسمة وبدء التداول على أسهم الشركة المنقسمة اعتباراً من جلسة تداول 11/8/2025، لكي يكون السعر المرجعي لسهم شركة ارابيا انفستمنت هولدنج (شركة قاسمة) يساوى سعر إقفال سهم الشركة قبل التقسيم (البالغ 0.68 جم بتاريخ 3/ 8/2025) مضروباً فى رأس مال الشركة القاسمة منسوباً إلى إجمالي رأس مال الشركة قبل التقسيم (63.333%) ليكون السعر المرجعي للسهم قدره 0.431 جم.

وأضافت بأن تكون القيمة المحددة لسعر اقفال سهم شركة ارابيا انفستمنت هولدنج (شركة قاسمة) 300,000 جنيه.

وتابعت أن يكون السعر المرجعي لسهم شركة ارابيا للاستثمار والتنمية (شركة منقسمة) يساوى سعر إقفال سهم الشركة القاسمة قبل التقسيم (البالغ 0.68 جم بتاريخ 3/8 /2025) مضروباً فى رأس مال الشركة القاسمة منسوباً إلى إجمالي رأس مال الشركة قبل التقسيم ( 36.667 %) ليكون السعر المرجعي للسهم قدره 0.249 جم.

واستكملت البورصة، بأن تكون القيمة المحددة لسعر اقفال سهم شركة ارابيا للاستثمار والتنمية (شركة منقسمة) 300,000 جنيه.

وأشارت إلى أن التداول على أسهم الشركة القاسمة والشركة المنقسمة سيكون طبقا للآليات المعمول بها فى السوق المدرجة به، واستمرار إدراج أسهم الشركة القاسمة والشركة المنقسمة في السوق الأكثر نشاطاً.

وأوضحت بأن إدراج أسهم الشركة القاسمة والشركة المنقسمة بقائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بوحدة المزايدة واحد على ألف من الجنيه.