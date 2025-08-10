رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟

كتبت- منال المصري:

تراجع المعدل الشهري والسنوي للتضخم العام خلال شهر يوليو ليخالف بعض التوقعات رغم ارتفاع أسعار السجائر لكن في المقابل تراجعت حزمة بعض السلع مثل الخضروات والفاكهة.

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية- الذي يشمل المدن والريف معا- تباطؤا 13.1% لشهر يوليو 2025 مقابل14.4% لشهر يونيو 2025، وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما انخفض المعدل الشهري للتضخم العام إلى -0.6% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو 2025 بدعم تراجع مجموعة من السلع الغذائية.

تزامنت قراءة التضخم في يوليو مع ارتفاع كافة أسعار السجائر بنسبة 12% ولكن يبدوا لم تكن مؤثرة بشكل ملحوظ كما توقع بعض المحللين.

ما أسباب انخفاض التضخم؟

ارجع الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء تراجع المعدل الشهري للتضخم خلال يوليو إلى عدة عوامل منها:

-تراجعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.9%).

-انخفضت مجموعة الفاكهة بنسبة (-11.0%).

-تراجعت مجموعة الخضروات بنسبة (-7.0%)، ومجموعة امتعة شخصية بنسبة (-0.5%).

هذا بالرغم من ارتفاع بعض السلع:

-زادت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.4%).

-ارتفعت مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.2%).

-ارتفعت مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.2%).

-زادت مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.1%).

-زادت مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%).

-ارتفعت مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%).

-زادت مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.8%).

-ارتفعت مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (5.3%).

-زادت مجموعة الدخان بنسبة (7.8%).

-ارتفعت مجموعة الاقمشة بنسبة (0.4%).

-زادت أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.3%).