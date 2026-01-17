مباريات الأمس
هاني أبوريدة يكشف الموقف النهائي لحسام حسن مع منتخب مصر

كتب : نهي خورشيد

11:53 م 17/01/2026
أكد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تمسك اتحاد الكرة باستمرار حسام حسن وجهازه الفني في قيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، وصولاً إلى منافسات كأس العالم 2026، نافياً وجود أي نية لإجراء تغييرات على الجهاز الفني.

وقال أبو ريدة، في تصريحات تلفزيونية إن قرار استمرار حسام حسن تم حسمه بشكل نهائي، مشدداً على أن مجلس إدارة الاتحاد يواصل تقديم الدعم الكامل للمدير الفني وجهازه المعاون.

وأوضح رئيس اتحاد الكرة أنه حرص، قبل سفر بعثة المنتخب إلى المغرب، على إبلاغ حسام حسن وإبراهيم حسن بثقة الاتحاد ودعمهما الكامل، مؤكداً عدم وجود أزمات داخل المنتخب.

وأضاف أن الجهاز الفني واللاعبين بذلوا أقصى جهدهم من أجل تمثيل مصر بالشكل اللائق خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيراً إلى أن الجميع كان يطمح للوصول إلى النهائي لكن كرة القدم لا تخلو من تقلبات.

ودعا أبو ريدة الجماهير ووسائل الإعلام إلى مساندة الجهاز الفني واللاعبين خلال المرحلة المقبلة، من أجل بناء منتخب قوي قادر على المنافسة في كأس العالم 2026، مؤكداً أن اتحاد الكرة سيعمل على توفير كل متطلبات الإعداد من معسكرات ومباريات ودية، على أن يكون التوفيق في النهاية بيد الله.

هاني أبوريدة حسام حسن منتخب مصر المدير الفني لمنتخب مصر كأس الأمم الأفريقية كأس العالم 2026

