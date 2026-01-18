أكد عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أن ثورة 23 يوليو أحدثت تحولًا اجتماعيًا جذريًا في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أنها نقلت فئات واسعة من الفقر والتهميش إلى مواقع مؤثرة في الحياة العامة.

وقال عبد الحكيم خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، إن الثورة منحت فرصًا حقيقية لشرائح اجتماعية كانت محكوم عليها بالتعاسة.

وأضاف أن أبناء هذه الفئات أصبحوا محاسبين وأطباء ومهنيين آخرين، مما يعكس تغييرًا حقيقيًا في التركيبة الاجتماعية للمجتمع المصري.

تابع أن الهجوم المتكرر على الثورة لا ينصف تاريخها، مؤكدًا أنها كانت سببًا رئيسيًا في تحقيق هذا التقدم الاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية القارة الأفريقية بالنسبة لمصر، حيث لم تتخل القاهرة يومًا عن دعم حركات التحرر في أفريقيا.

وأشار إلى أن الدائرة العربية تمثل عمق الأمن القومي المصري، معتبرًا أن هذا الأمر قدر مصر عبر التاريخ، معربًا عن أسفه لعدم توحد الدول العربية في الوقت الراهن.