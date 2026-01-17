استغلوا إعاقته ويتمه.. تفاصيل واقعة هتك عرض شاب "فقد الأهلية" بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية، القبض على صاحب محل مشويات وثلاثة أحداث؛ لاتهامهم بالاعتداء الجنسي وهتك عرض شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بدائرة القسم.

وكان الأهالي، توجهوا بالمجني عليه إلى قسم شرطة أول الزقازيق، حيث تم إخطار الرائد محمود عز، رئيس مباحث القسم، الذي باشر الفحص واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كشفت التحريات الأمنية أن المجني عليه يُدعى «محمد. ر. م»، 27 عاماً، يعاني من إعاقة ذهنية ويتيم الأبوين ويقيم بمفرده، مما جعله عرضة للاستغلال.

وتبين أن المتهم الرئيسي يُدعى «أشرف. ا»، 60 عاماً، صاحب محل مشويات، استدرج المجني عليه إلى مخزن المحل في ساعات مبكرة بحجة تقديم الطعام واعتدى عليه جنسياً.

كما توصلت التحقيقات إلى تورط 3 صبية آخرين في وقائع اعتداء مماثلة بمناطق مهجورة، وهم: «محمد. ع» (17 عاماً)، و«آدم. ت» (13 عاماً)، و«أحمد. م» (15 عاماً).

انكشفت الواقعة حينما اشتكى المجني عليه لأحد أهالي منطقة «شارع فاروق» من آلام حادة، وبعرضه على طبيب مختص أكد تعرضه لاعتداءات جسدية متكررة.

كما أدلى شاهد عيان (جامع خردة) بإفادته حول رؤية المتهمين يصطحبون الشاب إلى أماكن مهجورة، وبمواجهة المتهمين عقب ضبطهم، أقروا بارتكاب الواقعة، فيما لخص المجني عليه معاناته بكلمات مؤثرة قائلاً: «مش عاوز أشوفهم تاني.. تعبوني ورحت للدكتور».

تحرر عن ذلك المحضر رقم 414 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق، وبالعرض على النيابة العامة قررت عرض المجني عليه على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وواصلت التحقيق مع المتهمين.