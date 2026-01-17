مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"بعد الفوز على مصر".. منتخب نيجيريا يسجل رقما تاريخيا في كأس أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

11:55 م 17/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حارس مرمى نيجيريا (6) (1)
  • عرض 10 صورة
    حارس مرمى نيجيريا (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    حارس مرمى نيجيريا (3) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب نيجيريا (2)
  • عرض 10 صورة
    منتخب نيجيريا (1)
  • عرض 10 صورة
    كأس أمم أفريقيا 2025
  • عرض 10 صورة
    بطولة كأس أمم أفريقيا 2025
  • عرض 10 صورة
    كأس أمم أفريقيا
  • عرض 10 صورة
    كأس أمم أفريقيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق منتخب نيجيريا رقما تاريخيا في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما حقق الفوز على مصر أمس اليوم السبت، وحصد برونزية كأس أمم أفريقيا 2025.

ونجح منتخب نيجيريا اليوم السبت 17 يناير الجاري، في تحقيق الفوز على حساب منتخب مصر، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما، في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.

وتعد هذه المرة التاسعة، التي يتمكن فيها منتخب نيجيريا من حصد المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وبات منتخب نيجيريا أكثر منتخب أفريقي، يصعد إلى منصات التتويج في تاريخ مشاركاته بكأس أمم أفريقيا، حيث صعد إلى المنصة في 17 مناسبة مختلفة، ما بين بطل ووصيف وصاحب مركز ثالث.

وسبق وتوج منتخب نيجيريا بكأس أمم أفريقيا 3 مرات من قبل، حصد المركز الثاني بالبطولة في 5 مناسبات، بينما احتل المنتخب النيجيري المركز الثالث وحصل على البرونزية، في 9 مناسبات من قبل.

أقرأ أيضًا:

"محدش توقع".. تعليق مفاجئ من محمد الشناوي بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا

رد فعل مفاجئ من محمد صلاح بعد إهدار مرموش ركلة جزاء أمام نيجيريا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب نيجيريا كأس الأمم الأفريقية مصر ونيجيريا بطولة أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تركي آل الشيخ يقبل رأس فاروق حسني في حفل "Joy Awards" 2026
زووم

تركي آل الشيخ يقبل رأس فاروق حسني في حفل "Joy Awards" 2026
الصحة تحذر من تريند "الشاي المغلي": سلوك خطير يسبب حروقًا تصل للدرجة الثالثة
أخبار مصر

الصحة تحذر من تريند "الشاي المغلي": سلوك خطير يسبب حروقًا تصل للدرجة الثالثة
مصدر بـ"التنظيم والإدارة" ينفي فتح الاستعلام عن نتيجة مسابقة 2000 معلم
أخبار مصر

مصدر بـ"التنظيم والإدارة" ينفي فتح الاستعلام عن نتيجة مسابقة 2000 معلم
حسام حسن يتجاهل سؤال صحفي تونسي بهذه الطريقة
رياضة عربية وعالمية

حسام حسن يتجاهل سؤال صحفي تونسي بهذه الطريقة
"اللي مش هيقدم 150% مينضمش".. انتقادات قوية من وائل جمعة لعدد من لاعبي
رياضة عربية وعالمية

"اللي مش هيقدم 150% مينضمش".. انتقادات قوية من وائل جمعة لعدد من لاعبي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي