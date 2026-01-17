"محدش توقع".. تعليق مفاجئ من محمد الشناوي بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا

حقق منتخب نيجيريا رقما تاريخيا في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما حقق الفوز على مصر أمس اليوم السبت، وحصد برونزية كأس أمم أفريقيا 2025.

ونجح منتخب نيجيريا اليوم السبت 17 يناير الجاري، في تحقيق الفوز على حساب منتخب مصر، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما، في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.

وتعد هذه المرة التاسعة، التي يتمكن فيها منتخب نيجيريا من حصد المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وبات منتخب نيجيريا أكثر منتخب أفريقي، يصعد إلى منصات التتويج في تاريخ مشاركاته بكأس أمم أفريقيا، حيث صعد إلى المنصة في 17 مناسبة مختلفة، ما بين بطل ووصيف وصاحب مركز ثالث.

وسبق وتوج منتخب نيجيريا بكأس أمم أفريقيا 3 مرات من قبل، حصد المركز الثاني بالبطولة في 5 مناسبات، بينما احتل المنتخب النيجيري المركز الثالث وحصل على البرونزية، في 9 مناسبات من قبل.

