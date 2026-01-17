خطوات معرفة سرعة الإنترنت الأرضي والموبايل عبر تطبيق "MY NTRA"

كتبت- آية محمد:



يعاني كثير من مستخدمي الإنترنت في مصر من ضعف الشبكة أحيانًا، ويبحثون دائمًا عن وسيلة سهلة لمعرفة سرعة اتصالهم الفعلية بالإنترنت سواء عبر الواي فاي أو بيانات الهاتف المحمول.



ويوفر تطبيق "MY NTRA" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هذه الخدمة، حيث يمكن للمستخدمين قياس سرعة الإنترنت سواء عبر الواي فاي أو بيانات الهاتف المحمول بسرعة وسهولة، والحصول على مجموعة من الخدمات الأساسية دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الاتصال أو أفرع الشركات.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات قياس سرعة الإنترنت عبر التطبيق:

1- تحميل التطبيق من متجر Play Store لأجهزة Android أو App Store لأجهزة iOS.

2- فتح التطبيق وتسجيل الدخول.

3- من الصفحة الرئيسية، اضغط على الخدمات.

4- اختر خدماتي.

5- اضغط على اعرف سرعتك.

ويقوم التطبيق بعدها بقياس سرعة الإنترنت التي يتصل بها هاتفك عبر إحدى منصات القياس العالمية.

وإذا كنت تريد قياس سرعة الإنترنت لشبكة الواي فاي، اتصل بالواي فاي وأغلق بيانات الهاتف المحمول.

أما إذا كنت ترغب بقياس سرعة الإنترنت عبر بيانات الهاتف، فاحرص على إيقاف الواي فاي واستخدام بيانات الهاتف فقط.

اقرأ أيضًا:

خبراء: الذهب مرشح للارتفاع محليا وعالميا رغم التصحيحات المؤقتة

قفز 120 جنيهًا.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟

كيف تعيد مصر رسم خريطة تداول الغاز في شرق المتوسط؟