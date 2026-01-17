إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

كتبت- ميريت نادي:

05:48 م 17/01/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 17-1-2026، مقارنةً بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4103 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5275 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6155 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7034 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 49240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 70340 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 218757 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 351700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.43% إلى نحو 4596 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور| إيمان العاصي وصفية العمري تتألقان في حفل Joy Awards 2026
زووم

بالصور| إيمان العاصي وصفية العمري تتألقان في حفل Joy Awards 2026
500 جنيه السبب.. تفاصيل مشاجرة بين صديقين انتهت بمقتل أحدهما في حلوان
حوادث وقضايا

500 جنيه السبب.. تفاصيل مشاجرة بين صديقين انتهت بمقتل أحدهما في حلوان
أرخص سيارة مستوردة في مصر بـ670 ألف جنيه وضمان مليون كم.. ماهي؟
أخبار السيارات

أرخص سيارة مستوردة في مصر بـ670 ألف جنيه وضمان مليون كم.. ماهي؟
تبدأ من 24 جنيها.. أسعار ياميش رمضان في 4 متاجر شهيرة
علاقات

تبدأ من 24 جنيها.. أسعار ياميش رمضان في 4 متاجر شهيرة

"أكثر من 100 مليون جنيه".. مكافآت منتخبي مصر ونيجيريا بعد مباراة المركز
رياضة عربية وعالمية

"أكثر من 100 مليون جنيه".. مكافآت منتخبي مصر ونيجيريا بعد مباراة المركز

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
لحظة بلحظة.. مصر ضد نيجيريا