وزير الاستثمار يعقد لقاءً موسعًا مع مستثمري ميت غمر بالدقهلية

كتب : دينا خالد

03:13 م 17/01/2026
كتبت- دينا خالد:
عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء مع مستثمري المنطقة الاستثمارية بميت غمر وذلك بحضور طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ومحمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة, والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وذلك في إطار الجولة التي قام بها وزير الاستثمار، اليوم، للمنطقة الاستثمارية في مدينة بنها والمنطقة الاستثمارية في مدينة ميت غمر.
وأكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الزيارة هدفها الاستماع لطلبات المستثمرين، مشيرا إلى أن مراكز خدمات المستثمرين ستقدم كل الخدمات بالكامل في المحافظات حتى لا يضطر المستثمر للتوجه للعاصمة لإنهاء الاجراءات الخاصة به.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أنه لدينا منصة للتراخيص تطرح 389 ترخيص رقمي ويتم التوسع بها لتشمل الرسوم والخدمات لتضم 460 اجراء ما بين رسوم وخدمة.
وأشار الخطيب، إلى أن الجزء الأساسي لتحسين جودة الخدمات المستثمرين هو التحول الرقمي.

وأوضح الخطيب، أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة إطلاق منصة مصر التجارية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والتي ستتيح كافة المعلومات عن التجارة والتصدير، والمرحلة الثانية ربط ذلك بالتمثيل التجاري والذي يضم ٤٤ مكتبا وسيتم الربط رقميا بين المنصة والتمثيل التجاري وهو ما سيوفر كل الخدمات للمستثمرين والمصدرين.

وأكد الخطيب، على أن وزارة الاستثمار تدعم توسعات المستثمرين وحريصة على تلبية طلباتهم للتوسع وأنه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين لبحث تلبية طلبات المستثمرين بالتوسع.


وأضاف الخطيب، أن المنطقة الاستثمارية في ميت غمر من المناطق المميزة ونحن نعمل على علاج المعوقات التي تواجه المستثمرين بها ومن بينها مشكلة الصرف الصحي والتي ستتولى الهيئة العامة للاستثمار الإنتهاء منها.

ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية أن المنطقة الاستثمارية في مدينة ميت غمر مقامة على 18 فدان وتحتوي على عدد من المصانع التي تهدف للتوسع وزيادة إنتاجها، مشيراً إلى أن توجه الدولة والقيادة السياسية هو دعم الاستثمار والمستثمرين ومساندة خططهم للانتاج والتصدير.

وتفقد الوزير خلال الزيارة يرافقه محافظ الدقهلية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة معرضاً للسلع والمنتجات التي تنتجها المصانع المتواجدة داخل المنطقة الاستثمارية في ميت غمر.

وتمتد المنطقة الاستثمارية بميت غمر على مساحة 18 فدان وتضم 68 مشروعا فى مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية وصناعات أخري متنوعة ومكملة، وتوفر ما يزيد عن 1600 فرصة عمل.

حسن الخطيب وزير الاستثمار طارق مرزوق محافظ الدقهلية محمد الجوسقي مستثمري ميت غمر

