أقيمت اليوم العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي التي شاهدت العديد من الأثارة والندية وتسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز مباريات اليوم فوز مانشستر يونايتد على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-0، وتعادل أرسنال أمام نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 0-0.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي2025-2026

1- أرسنال - 50 نقطة

2- مانشستر سيتي - 43 نقطة

3- أستون فيلا - 43 نقطة

4- ليفربول - 36 نقطة

5- مانشستر يونايتد - 35 نقطة

6- تشيلسي - 34 نقطة

7- برينتفورد - 33 نقطة

8- سندرلاند - 33 نقطة

9- نيوكاسل يونايتد - 32 نقطة

10- فولهام - 31 نقطة

11- برايتون - 29 نقطة

12- إيفرتون - 29 نقطة

13- كريستال بالاس - 28 نقطة

14- توتنهام - 27 نقطة

15- بورنموث - 26 نقطة

16- ليدز يونايتد - 25 نقطة

17- نوتنجهام - 22 نقطة

18- وست هام يونايتد - 17 نقطة

19- بيرنلي - 14 نقطة

20- وولفرهامبتون - 7 نقاط