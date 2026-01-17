مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

بعد تعادل أرسنال وهزيمة مانشستر سيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026

كتب - محمد عبد السلام:

11:56 م 17/01/2026
أقيمت اليوم العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي التي شاهدت العديد من الأثارة والندية وتسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز مباريات اليوم فوز مانشستر يونايتد على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-0، وتعادل أرسنال أمام نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 0-0.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي2025-2026

1- أرسنال - 50 نقطة

2- مانشستر سيتي - 43 نقطة

3- أستون فيلا - 43 نقطة

4- ليفربول - 36 نقطة

5- مانشستر يونايتد - 35 نقطة

6- تشيلسي - 34 نقطة

7- برينتفورد - 33 نقطة

8- سندرلاند - 33 نقطة

9- نيوكاسل يونايتد - 32 نقطة

10- فولهام - 31 نقطة

11- برايتون - 29 نقطة

12- إيفرتون - 29 نقطة

13- كريستال بالاس - 28 نقطة

14- توتنهام - 27 نقطة

15- بورنموث - 26 نقطة

16- ليدز يونايتد - 25 نقطة

17- نوتنجهام - 22 نقطة

18- وست هام يونايتد - 17 نقطة

19- بيرنلي - 14 نقطة

20- وولفرهامبتون - 7 نقاط

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

