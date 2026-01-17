أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، السبت، مقتل القيادي في تنظيم القاعدة "بلال حسن الجاسم" في ضربة جوية شمال غربي سوريا.

وأشارت سنتكوم، إلى أن الجاسم شارك بشكل مباشر في التنسيق لكمين أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم يوم 13 ديسمبر الماضي، موضحة أنه كان على صلة مباشرة بإرهابي من تنظيم "داعش" مسؤول عن الهجوم الدامي.

وشدد الجنرال براد كوبر قائد القيادة المركزية، على أن العملية "تُظهر عزمنا على ملاحقة من يهاجمون قواتنا"، مضيفا: "لا مكان آمن لمن ينفذون أو يخططون لهجمات ضد المواطنين الأمريكيين".

وفي وقت سابق، شنت القوات الأمريكية غارات واسعة استهدفت أكثر من 100 موقع لـ "داعش" في سوريا ردا على الهجوم ذاته.