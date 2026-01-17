إعلان

ثأرًأ لمقتل جنديين.. الجيش الأمريكي يعلن اغتيال قيادي في "القاعدة" بسوريا

كتب : محمود الطوخي

11:53 م 17/01/2026

القيادة المركزية الأمريكية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، السبت، مقتل القيادي في تنظيم القاعدة "بلال حسن الجاسم" في ضربة جوية شمال غربي سوريا.

وأشارت سنتكوم، إلى أن الجاسم شارك بشكل مباشر في التنسيق لكمين أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم يوم 13 ديسمبر الماضي، موضحة أنه كان على صلة مباشرة بإرهابي من تنظيم "داعش" مسؤول عن الهجوم الدامي.

وشدد الجنرال براد كوبر قائد القيادة المركزية، على أن العملية "تُظهر عزمنا على ملاحقة من يهاجمون قواتنا"، مضيفا: "لا مكان آمن لمن ينفذون أو يخططون لهجمات ضد المواطنين الأمريكيين".

وفي وقت سابق، شنت القوات الأمريكية غارات واسعة استهدفت أكثر من 100 موقع لـ "داعش" في سوريا ردا على الهجوم ذاته.

