الشعبة: زيادة 370% في سعر الذهب خلال 3 سنوات.. والتصحيح الحالي مؤقت

أكد سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الارتفاعات القياسية التي يشهدها سوق الذهب حاليًا تمثل امتدادًا طبيعيًا لحالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي منذ العام الماضي،

وأشار عبد الحكيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية وصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ نحو 6120 جنيهًا، بالتزامن مع صعود الأوقية عالميًا فوق 4600 دولار.

وقال عبد الحكيم إن السبب الرئيسي لهذا الصعود المتواصل يكمن في التوترات الجيوسياسية العالمية، وعلى رأسها التصعيد في الشرق الأوسط والتهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف أن اضطرابات سياسية واقتصادية متلاحقة في دول كبرى دفعت المستثمرين إلى الاحتماء بالذهب كملاذ آمن أول.

تابع أن خفض أسعار الفائدة عالميًا والضغوط المتزايدة على البنوك المركزية عززت جاذبية المعدن الأصفر، مؤكدًا أن مخاوف فقدان العملات الورقية لقيمتها الشرائية جعلت الأسواق تعيش حالة قلق دائمة تدفع رؤوس الأموال نحو التحصن في المعادن النفيسة.

وأشار إلى أن أسعار الذهب في مصر حققت قفزات هائلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، موضحًا أن سعر الجرام ارتفع من نحو 1650 جنيهًا بنهاية 2022 إلى أكثر من 6120 جنيهًا حاليًا، بنسبة زيادة تجاوزت 370%، مما يعكس حجم التحولات الكبيرة التي طرأت على السوق.

أكد عبد الحكيم أن الذهب قد يشهد موجات تصحيح سعرية مؤقتة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هذه الموجات لن تغير الاتجاه العام الصاعد، طالما استمرت الأزمات العالمية والضغوط الاقتصادية.