إعلان

الشعبة: زيادة 370% في سعر الذهب خلال 3 سنوات.. والتصحيح الحالي مؤقت

كتب : حسن مرسي

07:05 م 17/01/2026

سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الارتفاعات القياسية التي يشهدها سوق الذهب حاليًا تمثل امتدادًا طبيعيًا لحالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي منذ العام الماضي،

وأشار عبد الحكيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية وصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ نحو 6120 جنيهًا، بالتزامن مع صعود الأوقية عالميًا فوق 4600 دولار.

وقال عبد الحكيم إن السبب الرئيسي لهذا الصعود المتواصل يكمن في التوترات الجيوسياسية العالمية، وعلى رأسها التصعيد في الشرق الأوسط والتهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف أن اضطرابات سياسية واقتصادية متلاحقة في دول كبرى دفعت المستثمرين إلى الاحتماء بالذهب كملاذ آمن أول.

تابع أن خفض أسعار الفائدة عالميًا والضغوط المتزايدة على البنوك المركزية عززت جاذبية المعدن الأصفر، مؤكدًا أن مخاوف فقدان العملات الورقية لقيمتها الشرائية جعلت الأسواق تعيش حالة قلق دائمة تدفع رؤوس الأموال نحو التحصن في المعادن النفيسة.

وأشار إلى أن أسعار الذهب في مصر حققت قفزات هائلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، موضحًا أن سعر الجرام ارتفع من نحو 1650 جنيهًا بنهاية 2022 إلى أكثر من 6120 جنيهًا حاليًا، بنسبة زيادة تجاوزت 370%، مما يعكس حجم التحولات الكبيرة التي طرأت على السوق.

أكد عبد الحكيم أن الذهب قد يشهد موجات تصحيح سعرية مؤقتة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هذه الموجات لن تغير الاتجاه العام الصاعد، طالما استمرت الأزمات العالمية والضغوط الاقتصادية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سامح عبد الحكيم شعبة الذهب اتحاد الغرف التجارية سعر جرام الذهب عيار 21

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجدي الجلاد يحضر حفل Joy Awards في الرياض
زووم

مجدي الجلاد يحضر حفل Joy Awards في الرياض
"البرتقال ليس للجميع".. تعرف على الفئات الممنوعة من تناوله
نصائح طبية

"البرتقال ليس للجميع".. تعرف على الفئات الممنوعة من تناوله
"صور".. مدينة صغيرة للنساء فقط ويمنع الرجال دخولها.. تثير الجدل
علاقات

"صور".. مدينة صغيرة للنساء فقط ويمنع الرجال دخولها.. تثير الجدل
معركة جيران زنين.. قرار من الجنايات في قضية قتل "هنا" طالبة بولاق
حوادث وقضايا

معركة جيران زنين.. قرار من الجنايات في قضية قتل "هنا" طالبة بولاق

"أكثر من 100 مليون جنيه".. مكافآت منتخبي مصر ونيجيريا بعد مباراة المركز
رياضة عربية وعالمية

"أكثر من 100 مليون جنيه".. مكافآت منتخبي مصر ونيجيريا بعد مباراة المركز

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

0 0
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
لحظة بلحظة.. مصر ضد نيجيريا