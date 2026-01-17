مباريات الأمس
حسام حسن يتجاهل سؤال صحفي تونسي بهذه الطريقة

كتب : نهي خورشيد

11:07 م 17/01/2026
رفض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، التعليق على سؤال وجهه أحد الصحفيين التونسيين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر ونيجيريا، التي أقيمت ضمن مواجهة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكان الصحفي التونسي قد طرح تساؤلاً حول ما إذا كانت تصريحات سابقة لحسام حسن ساهمت في تشجيع بعض الجماهير المغربية لمنتخبات منافسة لمصر خلال البطولة، إلا أن المدير الفني اختار عدم الرد على السؤال، مكتفياً بتوجيه الشكر لوسائل الإعلام المصرية.

وكانت ركلات الترجيح ابتسمت لمنتخب نيجيريا، الذي حسم المركز الثالث بعد مواجهة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

ونجح المنتخب النيجيري في التفوق بنتيجة 4-2 من علامة الجزاء، بعدما أهدر كل من محمد صلاح وعمر مرموش ركلتيهما لصالح منتخب مصر، ليكتفي الفراعنة بالمركز الرابع في البطولة القارية

