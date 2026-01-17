مباريات الأمس
"محدش توقع".. تعليق مفاجئ من محمد الشناوي بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا

كتب - يوسف محمد:

11:50 م 17/01/2026
تحدث محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، عن هزيمة منتخب مصر أمام نيجيريا اليوم، في بطولة كأس أمم أفريقيا والحصول على المركز الرابع بالبطولة.

وقال الشناوي في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "حابب أشكر لاعبي منتخب مصر، على ما قدموه في مباراة اليوم أمام نيجيريا وطوال البطولة بشكل عام، وأغلب الجماهير لم تكن تتوقع التأهل إلى نصف نهائي البطولة".

وأضاف: "لا بد أن أوجه الشكر إلى جميع اللاعبين وكذلك لاتحاد الكرة الذي وفر جميع الإمكانيات لمساندتنا خلال البطولة، لكن مكنش في توفيق علشان نفوز باللقب، لكن الحمدلله على حصد المركز الرابع".

واختتم الشناوي تصريحاته: "مباراة تحديد المركز الثالث تكون غير مفضلة للاعبين بشكل كبير، لكنها فرصة لحصول بعض اللاعبين الذين لا يشاركون باستمرار على فرصة".

ويذكر أن منتخب مصر كان قد تلقى الهزيمة اليوم أمام نيجيريا، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا 2025.

محمد الشناوي منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر ونيجيريا بطولة أمم أفريقيا

