الصحة تحذر من تريند "الشاي المغلي": سلوك خطير يسبب حروقًا تصل للدرجة الثالثة

كتب : حسن مرسي

11:59 م 17/01/2026

الدكتور حسام عبد الغفار

حذر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، من موجة التحديات الخطيرة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى "تريند سكب الشاي المغلي"، مؤكدًا أن هذه السلوكيات تشكل تهديدًا صحيًا جسيمًا للمواطنين.

وقال خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن": "هذا السلوك لا يمثل شجاعة أو حبًا أو أي شعور إيجابي، بل هو ضرر محض"، مشيرًا إلى أن الإصابات الناتجة عنه قد تتراوح بين الحروق السطحية البسيطة والحروق العميقة من الدرجة الثانية والثالثة.

وأضاف عبدالغفار أن الحالات الخطيرة قد تؤدي إلى فقدان جزئي أو كامل لوظائف الجلد في المنطقة المصابة، موضحًا أن علاج الحروق العميقة غالبًا ما يتطلب تدخلًا جراحيًا مثل عمليات ترقيع الجلد، يليها فترات طويلة من العلاج الطبيعي والتأهيل النفسي.

وتابع متحدث الصحة أن عدد الحالات التي تم رصدها في المستشفيات حتى الآن لا يزال محدودًا، لكنه نبه إلى أن استمرار انتشار هذا التريند بين الشباب قد يؤدي إلى زيادة مطردة في أعداد المصابين خلال الفترة المقبلة.

وأكد على خطورة هذه الظاهرة، داعيًا إلى تكثيف حملات التوعية بين الشباب وأولياء الأمور بمخاطرها الجسدية والنفسية، لتجنب وقوع إصابات قد تترك آثارًا دائمة.

