الأسواق تترقّب قرار "الفيدرالي الأمريكي" اليوم بشأن سعر الفائدة

كتبت - منال المصري:

تتجه أنظار الأسواق العالمية اليوم نحو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الذي يعقد خامس اجتماعاته خلال عام 2025، وسط ترقب لقراره بشأن سعر الفائدة على الدولار، والذي ظل ثابتًا خلال الاجتماعات الأربعة السابقة عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.

ويأتي الاجتماع في ظل ضغوط سياسية متصاعدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طالب بخفض سعر الفائدة بهدف تقليل عجز الموازنة، مهددًا بإقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول في حال عدم الاستجابة لمطالبه.

تضارب بين السياسة والنقد

يتزامن اجتماع الفيدرالي مع حالة من القلق بين المستثمرين، حيث يخضع قرار الفائدة إلى مزيج من الاعتبارات الاقتصادية، أهمها مستويات التضخم، التي تُعد المستهدف الرئيسي لأي بنك مركزي.

وعبّر جيروم باول عن تخوفه من السياسات التجارية الجديدة للإدارة الأمريكية، خاصة بعد فرض ترامب رسومًا جمركية على واردات عدد من الدول، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع داخل السوق الأمريكية، ومن ثم زيادة التضخم، ما يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير كأداة لاحتوائه.





