كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار اللحوم، والزيت، والعدس، والدواجن، والجبن الرومي، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم السبت 26-7-2025، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.52 جنيه، بتراجع 83 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 61.2 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.76 جنيه، بتراجع 69 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 91.63 جنيه، بتراجع 2.34 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.66 جنيه، بتراجع 56 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.68 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 61.67 جنيه، بتراجع 6.27 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.32 جنيه، بتراجع 32 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 108.01 جنيه، بتراجع 2.87 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 406.95 جنيه، بتراجع 11.79 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.71 جنيه، بتراجع 4.79 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.88 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو الفول السائب: 50.47 جنيه، بتراجع 2.78 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 123.72 جنيه، بزيادة 9.89 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 269.95 جنيه، بتراجع 6.6 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.49 جنيه، بزيادة 1.68 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 106.88 جنيه، بتراجع 2.96 جنيه.