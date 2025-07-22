وزير قطاع الأعمال: خطة لإنشاء 2500 غرفة فندقية خلال 3 سنوات

كتبت- أمنية عاصم:

كشف محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تخطط خلال السنوات الثلاث المقبلة إضافة نحو 2500 غرفة فندقية، مع احتمالية تجاوز هذا الرقم حسب تطورات التنفيذ. ويأتي ذلك وفق خطة استراتيجية واضحة تستهدف دعم قطاع السياحة في مصر، وذلك من خلال زيادة الطاقة الفندقية، بما يواكب رؤية الدولة 2030 التي تسعى لجذب 30 مليون سائح سنويًا.



وأشار الوزير في مؤتمر صحفي اليوم إلى أن الخطة تشمل أيضًا إطلاق فنادق جديدة في مناطق عديدة التي تأتي ضمن استراتيجية أشمل لوزارة قطاع الأعمال لرفع كفاءة الأصول، وتعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في قطاع السياحة الذي يعد من أبرز مصادر العملة الأجنبية لمصر.