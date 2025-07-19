كتبت- أمنية عاصم:

كشف محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أنه يجري العمل على وضع تصور شامل لتحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن، وتحويله إلى مركز استثماري متعدد الاستخدامات ما بين الفندقية والإدارية والتجارية، بما يسهم في تعظيم العائد من هذا الأصل وتنشيط ودعم الحركة السياحية والتجارية وتوفير فرص عمل.

وبحسب البيان المرسل اليوم، فإن وزير قطاع الأعمال العام أجرى جولة تفقدية داخل مبنى قصر القطن، الكائن بمنطقة ميدان المنشية؛ وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.



ووجه الوزير، بتسريع وتيرة العمل على إعداد التصور النهائي للاستغلال، والانتهاء من إجراءات التقييم الفنية والمالية والتسويات الخاصة بمديونية المبنى، وبما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي والمجتمعي منه، خاصة في ظل ما يتمتع به قصر القطن من موقع متميز حيث يطل مباشرة على البحر ويجاور عددًا كبيرًا من المزارات السياحية والأثرية والتجارية.

وقد استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول الخصائص الفنية والمعمارية للمبنى المكوّن من 22 طابقًا، والذي يقع أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة الإسكندرية، بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والدكتور علي عبد الرحمن (مكتب "إيكو" للاستشارات الهندسية).