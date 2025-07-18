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سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

07:49 م الجمعة 18 يوليه 2025

سعر الجنيه الذهب

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كتبت- آية محمد:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 18-7-2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3103 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3990 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4655 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5320 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53200 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165452جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 266000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.49% إلى نحو 3355 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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