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مؤشرات البورصة تكتسي باللون الأخضر بختام آخر جلسات الأسبوع

03:13 م الخميس 17 يوليو 2025

البورصة

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 1.04 % عند مستوى 33821 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 60.87 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 39.42 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 39.42 مليون جنيه

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.36% عند مستوى 33477 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.


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