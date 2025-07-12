كتبت- منال المصري:

أعلنت مجموعة بيزنس كوميونتي قيامها بدور الاستشاري من خلال ذراعها المتخصصة شركة بي سي كونسالتيك BC ConsulTech لمشروع ميناء حبوب مملوك بالكامل للقطاع الخاص في مصر.

وبحسب بيان المجموعة اليوم، تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع أكثر من 12 مليار جنيه على مدار دورة حياته، فيما تصل الاستثمارات المبدئية إلى نحو 3 مليارات جنيه، ليصبح هذا الميناء نموذجًا متقدمًا لمحطات الحبوب في الشرق الأوسط وأفريقيا وتحقيق استراتيجية الدولة للأمن الغذائي.

وقال أيمن ياسين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيزنس كوميونتي، إن المشروع يعكس رؤية المجموعة في تمكين الاستثمار الخاص من لعب دور محوري في دعم جهود الدولة لتعزيز قدرات مصر اللوجستية وتحويلها إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الحبوب.

وأوضح ياسين أن شركة بي سي كونسالتيك BC ConsulTech ستتولى مراجعة النموذج المالي وإعداد دراسة الجدوى المتكاملة للمشروع، فضلًا عن توفير التمويل اللازم لتنفيذه، من خلال التفاوض مع عدد من المستثمرين المحليين والدوليين، وكذلك بعض الصناديق الاستثمارية العالمية، للانضمام كشركاء استراتيجيين في هذا المشروع الرائد.

والمشروع يقع على مكان استراتيجي علي البحر المتوسط، مع رصيف بحري يتيح استقبال السفن العملاقة، بل واستيعاب أكثر من سفينة في الوقت نفسه، كما يضمن أعلى معدلات الكفاءة في عمليات الشحن والتفريغ ويوفر مرونة كبيرة في مناولة الشحنات الضخمة دون تأخير.

كما يوفر المشروع طاقة تخزينية كبيرة تزداد مع اكتمال المشروع، ولديه خطط مستقبلية لتصنيع الحبوب، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الحبوب وتوزيعها.