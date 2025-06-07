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هبوط سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات السبت

10:03 ص السبت 07 يونيو 2025

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

هبط سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 60 جنيهًا، ببداية تعاملات السبت 7-6-2025 ، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 3097 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3982 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4645 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5309 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 37160 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53090 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165109 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 265450 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغداً عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.15% إلى نحو 3310 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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