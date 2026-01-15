"تيك توك" تزيل أكثر من 3 ملايين فيديو مخالف بمصر بالربع الثالث من 2025

أزالت منصة تيك توك أكثر من 3.02 مليون فيديو خلال الربع الثالث من عام 2025 في مصر لمخالفتها إرشادات المجتمع، وحققت معدل حذف استباقي بلغ 99.6%، ما يضمن رصد وحذف الغالبية العظمى من المحتوى المخالف قبل الإبلاغ عنه من قبل المستخدمين.

كما تم حذف 95.8% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة، وعلى صعيد البث المباشر، حظرت تيك توك 197.88 ألف مضيف بث مباشر، وأوقفت 834.24 ألف بثًا مباشرًا لمخالفة سياسات المنصة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير كشفت عنه تيك توك عن إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الثالث من عام 2025.

ووفقًا للتقرير، قامت المنصة بإزالة أكثر من 17.41 مليون فيديو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك في مصر والسعودية والإمارات والعراق ولبنان والمغرب خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025 لمخالفتها إرشادات المجتمع، بما يعكس استثمارات تيك توك المتواصلة في مجال السلامة والأمان خلال هذه الفترة.

وحققت المنصة أعلى نسبة على الإطلاق في حذف المحتوى المخالف باستخدام التقنيات الآلية خلال الربع الثالث، بواقع 91% من المحتوى المحذوف، إلى جانب تسجيل أعلى معدل حذف استباقي بلغ 99.3% للمحتوى الذي تم رصده وحذفه قبل إبلاغ المستخدمين عنه، كما سجلت المنصة أعلى نسبة تاريخية لحذف المحتوى خلال أقل من 24 ساعة، والتي وصلت إلى 94.8%.

وكثفت تيك توك جهودها لحماية الفئات العمرية الأصغر سنًا، حيث حذفت أكثر من 22 مليون حساب يُشتبه في عودتها لأشخاص دون سن 13 عامًا على مستوى العالم.

وعلقت تيك توك 32.24 مليون بثًا مباشرًا "LIVE" مخالفًا على مستوي العالم، وذلك من خلال الاستثمار المستمر في تقنيات إشراف متقدمة قادرة على رصد المخالفات بسرعة ودقة، وخلال الفترة نفسها، حظرت المنصة 623.99 ألف مضيف بث مباشر "LIVE"، وأوقفت بشكل استباقي أكثر من 2.48 مليون بثًا مباشرًا "LIVE" في كل من مصر والإمارات والعراق ولبنان والمغرب.

وفي السعودية، حذفت تيك توك 3.86 مليون فيديو خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغ معدل الحذف الاستباقي 99.2%، فيما تم حذف 96.7% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة، بما يعكس استجابة قوية وفعالة من المنصة داخل المملكة.

وفي الإمارات، أزالت تيك توك 1.03 مليون فيديو خلال الفترة نفسها، محققة معدل حذف استباقي بلغ 99%، فيما تم حذف 94.9% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة، كما حظرت المنصة 73.7 ألف مضيف بث مباشر، وأوقفت 168.2 ألف بثًا مباشرًا حفاظًا على نزاهة المنصة.

أما في المغرب، حذفت تيك توك 792.73 ألف فيديو خلال الربع الثالث من عام 2025، مع تسجيل معدل حذف استباقي بلغ 99.3%، ووصلت نسبة الحذف خلال أقل من 24 ساعة إلى 95.6%، ما يعكس كفاءة وفعالية عمليات الإشراف، كما حظرت المنصة 40.9 ألف مضيف بث مباشر، وأوقفت 112.41 ألف بثًا مباشرًا لمخالفة إرشادات المجتمع.

وفي العراق، تم حذف 7.44 مليون فيديو لمخالفتها إرشادات المجتمع، مع تسجيل معدل حذف استباقي بلغ 99.6%، وتم حذف 96.1% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة، وعلى مستوى البث المباشر، حظرت تيك توك 295.63 ألف مضيف بث مباشر، وأوقفت 1.29 مليون بثًا مباشرًا لمخالفة السياسات المعتمدة.

وفي لبنان، حذفت تيك توك 1.25 مليون فيديو خلال الربع الثالث، محققة أعلى معدل حذف استباقي في المنطقة بلغ 99.7%، مع حذف 95.3% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة، كما حظرت المنصة 15.86 ألف مضيف بث مباشر، وأوقفت 77.82 ألف بثًا مباشرًا لمخالفة إرشادات المجتمع.

وتحرص المنصة على ترسيخ مبادئ الشفافية والإنصاف من خلال إتاحة آلية واضحة للاستئناف واستعادة المحتوى، ففي الحالات التي نجح فيها المستخدمون في الطعن بقرارات الإشراف، تمت استعادة مقاطع الفيديو، وسجل العراق أعلى عدد من المقاطع المستعادة بواقع 259.78 ألف مقطعًا، تليه السعودية بـ 195.71 ألف مقطعًا، ثم مصر بـ 150.19 ألف مقطعًا، والإمارات بـ 48.67 ألف مقطعًا، والمغرب بـ 39.17 ألف مقطعًا، ولبنان بـ 31.7 ألف مقطعًا.

وتواصل تيك توك نشر بيانات سلامة البث المباشر "LIVE" لإبراز الإجراءات المتخذة لإنفاذ إرشادات تحقيق الدخل، والتي تهدف إلى مكافأة صناع المحتوى الذين يقدمون بثًا آمنًا وأصيلًا وعال الجودة، وخلال الربع الثالث من عام 2025، تم اتخاذ بعض الإجراءات التي شملت التحذير وإيقاف تحقيق الدخل لـ 3.91 مليون بثًا مباشرًا و2.1 مليون صانع محتوى للبث المباشر على مستوى العالم، لمخالفتهم إرشادات تحقيق الدخل.