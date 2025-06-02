سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 2 يونيو 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 5317 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5375 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4703 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4031 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37625 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.