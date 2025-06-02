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سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين 2-6-2025

09:25 ص الإثنين 02 يونيو 2025

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية تعاملات الاثنين 2-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3067 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3943 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4600 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5258 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 36800 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52580 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163523 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 262900 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.05% إلى نحو 3323 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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