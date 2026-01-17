إعلان

واشنطن تطالب الجيش السوري بوقف تقدمه في مناطق سيطرة "قسد"

كتب : مصراوي

08:40 م 17/01/2026

الجيش السوري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الطوخي

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، السبت، إن الولايات المتحدة حثت الجيش السوري على وقف تقدمه عبر الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد شمالي البلاد، عقب اندلاع اشتباكات على مواقع استراتيجية وحقول نفط على طول نهر الفرات.

وذكرت مصادر، أن طائرات التحالف حلقت وأطلقت "قنابل تحذيرية" فوق البلدات المتوترة.

وطالب براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية، القوات السورية بـ "وقف أي أعمال هجومية" في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة.

وجاء ذلك بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من مدينة "دير حافر" كبادرة حسن نية، قبل أن تتهم الجيش بانتهاك الاتفاق والتوغل شرقا نحو حقول النفط.

وأعلن الجيش السوري مقتل 4 من جنوده في هجمات لمسلحين أكراد، بينما أكدت "قسد" سقوط قتلى في صفوفها.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، سافر المبعوث الأمريكي توم باراك إلى أربيل للقاء الزعيم الكردي مسعود بارزاني وقيادات "قسد"، وفقا لمصدرين كرديين.

وتصاعد التوتر بعد فشل محادثات دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية بنهاية 2025، وسط تلويح زعماء القبائل العربية في مناطق "قسد" بحمل السلاح ضد القوات الكردية إذا أمر الجيش بذلك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش السوري قسد واشنطن أحمد الشرع

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خبير استراتيجي: اللجنة الوطنية لإدارة غزة مستقلة تمامًا ومهمتها قد تمتد
أخبار مصر

خبير استراتيجي: اللجنة الوطنية لإدارة غزة مستقلة تمامًا ومهمتها قد تمتد
انتقادات قوية من وائل جمعة للجمهور المغربي بعد مباراة مصر ونيجيريا
رياضة عربية وعالمية

انتقادات قوية من وائل جمعة للجمهور المغربي بعد مباراة مصر ونيجيريا
فيديو أهداف مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

فيديو أهداف مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا الأحد
أخبار مصر

أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا الأحد
كنت هنتحر وصعبت عليا أمي.. صراع الدعاوى بين "ماجدة الحشاش" و "علياء سلامة"
حوادث وقضايا

كنت هنتحر وصعبت عليا أمي.. صراع الدعاوى بين "ماجدة الحشاش" و "علياء سلامة"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي