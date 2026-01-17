واشنطن تطالب الجيش السوري بوقف تقدمه في مناطق سيطرة "قسد"

كتب- محمود الطوخي

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، السبت، إن الولايات المتحدة حثت الجيش السوري على وقف تقدمه عبر الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد شمالي البلاد، عقب اندلاع اشتباكات على مواقع استراتيجية وحقول نفط على طول نهر الفرات.

وذكرت مصادر، أن طائرات التحالف حلقت وأطلقت "قنابل تحذيرية" فوق البلدات المتوترة.

وطالب براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية، القوات السورية بـ "وقف أي أعمال هجومية" في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة.

وجاء ذلك بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من مدينة "دير حافر" كبادرة حسن نية، قبل أن تتهم الجيش بانتهاك الاتفاق والتوغل شرقا نحو حقول النفط.

وأعلن الجيش السوري مقتل 4 من جنوده في هجمات لمسلحين أكراد، بينما أكدت "قسد" سقوط قتلى في صفوفها.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، سافر المبعوث الأمريكي توم باراك إلى أربيل للقاء الزعيم الكردي مسعود بارزاني وقيادات "قسد"، وفقا لمصدرين كرديين.

وتصاعد التوتر بعد فشل محادثات دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية بنهاية 2025، وسط تلويح زعماء القبائل العربية في مناطق "قسد" بحمل السلاح ضد القوات الكردية إذا أمر الجيش بذلك.