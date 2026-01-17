انتقادات قوية من وائل جمعة للجمهور المغربي بعد مباراة مصر ونيجيريا

"جمهور المغرب".. أول تعليق من حارس مرمى نيجيريا بعد تصديه لركلتي صلاح ومرموش

انتقد وائل جمعة نجم منتخب مصر السابق، تصرفات الجماهير المغربية تجاه لاعبي منتخب مصر في مباراة نيجيريا اليوم، ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وقال جمعة في تصريحات، عبر قناة "بي إن سبورتس": "وصلنا لمرحلة صعبة، الجماهير المغربية تهاجم لاعبي المنتخب المصري، هناك صافرات دائمة ضدهم حتى أثناء السلام الوطني".

وأضاف: "ما يحدث مع لاعبي منتخب مصر اليوم، جعلني أشعر وكأن المباراة تقام في نيجيريا وليس في المغرب".

وكانت جماهير منتخب المغرب، وجهت صافرات استهجان ضد لاعبي منتخب مصر خلال مباراة نيجيريا، التي أقيمت اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

ويذكر أن منتخب مصر تلقى الهزيمة اليوم أمام نيجيريا، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، ليفقد فرصة الحصول على المركز الثالث في البطولة.