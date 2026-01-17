أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز وعضو غرفة صناعة الحبوب، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية يكفي لأشهر طويلة بعد انتهاء شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي مشكلات تتعلق بتوافر هذه السلع في الأسواق المحلية.

وقال شحاتة خلال مداخلة هاتفية على قناة "الشمس"، إن مصر تُصدر العديد من أصناف البقوليات بكميات كبيرة، وأضاف أن البلاد تحتل المركز الأول عالميًا في إنتاج وتصدير الفاصوليا، مما يعكس قوة القطاع الزراعي واستقراره.

تابع أن هناك فائضًا واضحًا في محصول الأرز، إلى جانب وفرة كبيرة في الفول، مؤكدًا أن استقرار سعر الدولار ساهم بشكل مباشر في تثبيت أسعار السلع الغذائية خلال العام الجاري، ومنع حدوث أي ارتفاعات غير مبررة.

وأشار إلى أن سعر كيلو الفاصوليا انخفض من نحو 60 جنيهًا العام الماضي إلى ما بين 35 و40 جنيهًا حاليًا، كما تراجعت أسعار اللوبيا إلى نفس المستوى، مشددًا على أن هذه الانخفاضات تعكس توافرًا كبيرًا وعدم وجود أي مخاوف من نقص السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة.

