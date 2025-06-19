ما أسباب تفاوت أسعار الدواجن في المنطقة الواحدة؟

كتبت- آية محمد:

يعاني بعض المواطنين من تفاوت ملحوظ في أسعار الدواجن بين تاجر وآخر من منطقة لآخرى، وحتى داخل نفس المنطقة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسباب هذا الاختلاف.

أوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن هذا التفاوت في الأسعار يرجع في كثير من الحالات إلى استغلال بعض التجار.

وأوضح السيد أن سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة يبلغ نحو 103 جنيهًا، بينما يباع للمستهلك بنحو 113 جنيهًا، في حين تسجل الدواجن الساسو 87 جنيهًا في المزرعة وتصل إلى 97 جنيهًا للمستهلك، أما الدواجن البيضاء، فتصل أسعارها إلى 75 جنيهًا في المزرعة وتباع للمستهلك بنحو 87 جنيهًا للكيلو.

وتصل أسعار الدواجن البيضاء في المحلات التجارية الأكثر طلبا بين المصريين إلى نحو 90 جنيها للكيلو وهو ما يعني استفادة التاجر نحو 15 جنيها لكل كيلو الذي يمثل فارق السعر بين المزرعة والمستهلك النهائي، وفق ما قاله بعض المتعاملين بالسوق.

وأضاف السيد: "عندما تكون الدواجن من نفس النوع وفي نفس المنطقة ومع ذلك تختلف الأسعار، فهذا يعد استغلالا واضحا من بعض التجار".

وتابع السيد أن هناك ضرورة لتحديد تكلفة فعلية للمنتج تضاف إليها نسبة ربح عادلة، مع التأكيد على أهمية وجود رقابة على الأسواق، وذلك للحد من مثل هذه الممارسات.

وشدد على أن ضبط الأسواق لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إصدار قانون يلزم جميع التجار بالبيع بالأسعار العادلة.

وأضاف السيد أن الوضع الإنتاجي مستقر، ولا توجد أي مشكلات في الأعلاف، مع توفر مخزون استراتيجي كافي، ما يجعل الوضع الحالي آمن في قطاع الدواجن.

كن السيد قال في وقت سابق، إن أسعار الدواجن قد تراجعت قبل دخول عيد الأضحى، وأرجع هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على شراء الدواجن، نتيجة اتجاه غالبية المواطنين إلى شراء اللحوم الحمراء استعدادًا للعيد.

كما أشار إلى أن زيادة الإنتاج ساهم أيضًا في انخفاض أسعار الدواجن.

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