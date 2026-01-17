شروط الاستفادة من ميزة السداد المعجل لشقق الإسكان الاجتماعي

قدم صندوق الإسكان الاجتماعي خدمة جديدة للحاجزين في شقق سكن لكل المصريين محدودي الدخل، بشأن السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية التي تم استلامها منذ أكثر من 3 سنوات.

وفي النقاط التالية نوضح كيف تستفيد من هذه الميزة الجديدة من صندوق الإسكان الاجتماعي:

- يتم قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية وذلك للوحدات التى مر على استلامها أكثر من 3 سنوات.

- سداد رسوم للطلب المٌقدم بمبلغ 5 آلاف جنيه لا ترد و لا تسترد في حالة العدول عن الطلب.

- يتم سداد نسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة السكنية بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب.

- سداد نسبة 50% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها 3 – 4 سنوات.

- سداد نسبة 40% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها 4 – 6 سنوات.

- سداد نسبة 30% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها 6 – 7 سنوات.

- كما أتاح صندوق الإسكان امكانية قبول طلبات المواطنين المحرر ضدهم محاضر مخالفة قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بالتصرف في الوحدة السكنية بالبيع أو صدر ضدهم حكم قضائي بسحب الوحدة بشرط سداد نسبة 80% من الفارق المشار إليه في حالة تحرير المخالفة قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الاستلام وسداد كافة الرسوم المقررة.

- يتم سداد كامل المستحقات الخاصة بالوحدة السكنية طرف جهة التمويل وتقديم إفادة مخالصة سداد كامل الثمن.

