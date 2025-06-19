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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 19 يونيو 2025

03:26 م الخميس 19 يونيو 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 5451 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5514 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4824 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4135 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 38598 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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سعر الذهب عيار 21 عيار 18
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