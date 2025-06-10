كتبت- آية محمد:



ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 10-6-2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً لمصراوي.



سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3120 جنيهًا للجرام.



وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4011 جنيهًا للجرام.



وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4680 جنيهًا للجرام.



وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5348 جنيهًا للجرام.



سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37440 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53480 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 166322 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 267400 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.39% إلى نحو 3339 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.