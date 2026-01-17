بحضور وزير الأوقاف.. بث مباشر الحلقة الـ20 من برنامج دولة التلاوة

كتب– أحمد العش:

شهدت محركات البحث العالمية خلال الساعات الماضية ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البحث من قبل الملايين من محبي برنامج "دولة التلاوة" عن بث مباشر الحلقة الـ20، في رغبتهم لمتابعة الحلقة عبر هواتفهم المحمولة بدلًا من القنوات التلفزيونية.



ويرصد "مصراوي" في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لمتابعة بث الحلقة الـ20، وفق آخر البيانات الرسمية المعلنة.

كيفية مشاهدة الحلقة الـ20 من دولة التلاو"

يُعرض البرنامج على أبرز القنوات المصرية لضمان وصوله لأكبر عدد من المشاهدين، وهي: قناة الحياة، CBC، الناس، ومصر قرآن كريم.

كما تتاح الحلقات عبر المنصات الرقمية التابعة لهذه القنوات بعد العرض التلفزيوني، ما يمكّن الجمهور من متابعتها بسهولة وفي أي وقت.



أبرز المتسابقين وضيوف الحلقة

يشارك في حلقة اليوم 3 متسابقين، وهم: محمود كمال النجار، وبلال سيف، ومحمد وفيق حسن، بحضور كل من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والشيخ عمر القزابري، إمام مسجد الحسن الثاني بالمغرب، ما يضفي على المنافسة طابعًا دينيًا وفنيًا مميزًا.



جوائز قيمة تتجاوز 3.5 مليون جنيه

تعتبر جوائز البرنامج الأكبر من نوعها في مسابقات التلاوة بمصر، وتشمل:



جوائز مالية ضخمة للفائزين.



تسجيل المصحف كاملاً بصوت الفائزين.



إتاحة الفرصة لإمامة التراويح في مساجد كبرى خلال شهر رمضان.



ويضم البرنامج نخبة من كبار العلماء والقراء الذين يقومون بتقييم المتسابقين وفق معايير دقيقة تشمل: جودة الصوت، أحكام التجويد، سلامة الأداء، والالتزام بالمدرسة القرآنية المصرية، كما يشارك في البرنامج ضيوف من الأزهر الشريف وشخصيات دينية بارزة، مما يعزز مصداقيته ويضيف قيمة دينية وفنية عالية للمنافسة.

