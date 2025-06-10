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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 10 يونيو 2025

03:34 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 5324 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5370جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4698 جنيهًا والجرام، عيار 18 إلى نحو 4027 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37590 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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