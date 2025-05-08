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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الخميس 8 مايو 2025

04:12 م الخميس 08 مايو 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخيمس إلى نحو 5413 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5479 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4794 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4109 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 38353 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
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