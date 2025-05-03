سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 20 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات السبت، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3093 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3977 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4640 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5303 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53030 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164923 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 265150 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.04 % إلى نحو 3240 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.