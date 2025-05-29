كتبت- آية محمد:

قاطعت صحفية وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، خلال المؤتمر الذي عقده أمس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لتنقل له شكوى مواطنين من تسليم شركة تابعة للوزارة أنبوبة البوتاجاز لهم بأكثر من سعرها الرسمي بـ 40 و50 جنيها.

وقالت الصحفية ليلى العبد للوزير: "هل تعلم أن شركة بوتاجاسكو تبيع إسطوانة البوتاجاز بسعر 250 جنيهًا في المناطق العشوائية؟، مشيرة إلى أنها تواصلت مع رئيس الشركة، وكتبت تقريرًا صحفيا وأرسلته للشركة، ولكن لم تتلق ردا.

وذكرت أنها اشترت أسطوانة الغاز بسعر 240 جنيهًا من أحد مندوبي الشركة، وعندما اعترضت وأشارت إلى أن الحكومة حددت سعر الأسطوانة بالتوصيل 210 جنيهًا، أجابها العامل قائلًا: "روحي خديها من الحكومة."

وأوضحت أنه عندما علمت الشركة بأنها صحفية، تواصل معها أحد المسئولين وسألها: "حضرتك ساكنة فين وأجيبها لعند حضرتك بـ 200 جنيه".

وأوضحت الصحفية أن القضية لا تتعلق بها وحدها، وأن المواطن يجب أن يحصل على الأسطوانة بالسعر الرسمي الذي حددته الحكومة، وهو 210 جنيهات بالتوصيل وليس أكثر من ذلك.

ورد وزير البترول قبل نهاية المؤتمر الصحفي أنه توجد منظومة شكاوي.