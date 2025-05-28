" جهينة" تقترض 1.9 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي لشراء خطوط إنتاج

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت جهينة للصناعات الغذائية توقيع قرضًا متوسط الأجل بقيمتي 31.6 مليون دولار و 255 مليون جنيه بإجمالي مبلغ يعادل نحو 1.9 مليار جنيه مع البنك التجاري الدولي CIB.

ووفق الإفصاح المرسل لإدارة البورصة المصرية، أن القرض سيتم سداده على ست سنوات، حيث سيستخدم هذا القرض في تمويل شراء خط إنتاج جديد للحمضيات، في خطوة تعكس التزام الشركة بتوسيع نشاطها في مجال المركزات.

وتابعت الشركة، أن هذا الاستثمار الاستراتيجي يأتي في إطار رؤية "جهينه" الأوسع لزيادة القدرة التشغيلية والإنتاجية، مما يمهد الطريق لزيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العملة الأجنبية في المستقبل القريب.

وأكدت الشركة، أن هذه الخطوة التزام جهينة باستراتيجيتها طويلة الأمد ، وتعد شهادة حقيقية على رؤيتها المستقبلية وجهودها المستمرة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتأسست شركة جهينة للصناعات الغذائية عام 1995. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في عام 2010. ومتخصصة في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر والمشروبات وكذلك المنتجات الغذائية، وتوزع الشركة منتجاتها في مصر وأفريقيا ودول الشرق الأوسط.