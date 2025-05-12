هبوط سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:



انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 45 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الاثنين، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3110 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3999 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4665 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5332 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 37320 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53320 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165825 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 266600 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.38 % إلى نحو 3279 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





