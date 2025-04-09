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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد وقفزة بالذهب

02:34 م الأربعاء 09 أبريل 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الفول، زيت عباد الشمس، والدواجن، والجبن الرومي، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار الجبن الأبيض، اللبن السائب، والحديد ، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الجوافة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي وتراجع الكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

ارتفاع الفول والدواجن.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر خلال منتصف التعاملات

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خريطة الأسعار الحديد الذهب
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