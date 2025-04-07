تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الاثنين 7 أبريل 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 5003 جنيهات وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5060 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4427 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3795 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 35420 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.