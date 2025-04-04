العقود الآجلة لخام برنت تهبط عند التسوية لأدنى مستوى لها منذ جائحة كورونا

كتبت- دينا خالد:

هبطت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2021، كما تراجعت السلع الأساسية ومنها الغاز الطبيعي وفول الصويا مع ردِّ الصين على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.29 دولار أو 7.5%، لتصل إلى 64.85 دولار للبرميل، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.57 دولار، أو 8.3%، لتصل إلى 61.83 دولار للبرميل، بحسب "رويترز".

وتتجه أسعار النفط لتسجيل أدنى مستوى لها عند التسوية منذ منتصف فترة الجائحة في أبريل 2021.

يأتي ذلك بعد أن فرض الرئيس الأمريكي أعلى رسوم جمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن؛ إذ وصلت نسبتها إلى 50% على بعض الدول مثل الصين وليسوتو.